В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко. Это их первая личная встреча после начала протестов в Беларуси

В Сочи начались переговоры президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко. Об этом РИА Новости сообщили в Кремле.

Встреча проходит в резиденции Бочаров Ручей в формате «один на один». По информации РИА Новости, в комнате для переговоров только Путин и Лукашенко.

Какие темы они будут обсуждать, официально не сообщалось. Кремль заявил, что подписания документов и пресс-конференции во время встречи не планируется.

Это первая личная встреча Лукашенко и Путина после того, как в Беларуси 9 августа прошли президентские выборы и начались мирные акции протеста. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выразила сожаление, что Путин «решил вести диалог с узурпатором, а не с народом» Беларуси.

Ранее Путин публично поддержал Лукашенко: поздравил его с победой на выборах, а также заявил о создании по его просьбе резерва из сотрудников российских правоохранительных органов, которых могут отправить в Беларусь.

По словам источников Bloomberg, Москва считает Лукашенко ненадежным партнером, но не хочет победы уличных протестов в Беларуси, поэтому продолжит поддерживать его, подталкивая к постепенной передаче власти.

Источники РБК сообщали, что Минск представил Москве и ОБСЕ план по урегулированию кризиса в Беларуси, который предполагает реформу Конституции к 2022 году и проведение после этого новых выборов. Белорусская оппозиция настаивает на немедленной отставке Лукашенко.