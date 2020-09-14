«Я сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с народом». Тихановская обратилась к Путину в день его встречи с Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко. Заявление Тихановской опубликовано в телеграм-канале ее пресс-службы «Пул первой».
«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — говорится в заявлении.
Изначально Лукашенко в нем был назван не узурпатором, а диктатором, но потом в пост внесли правки.
14 сентября Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи. Это будет их первая личная встреча после президентских выборов и начала протестов в Беларуси. Переговоры пройдут в формате «один на один». Подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется.
Обновлено. С заявлением по поводу встречи Путина и Лукашенко выступил и Координационный совет белорусской оппозиции: «Поддержка [российскими] официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях».
13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин не верит в возможность свержения Лукашенко. По информации Bloomberg, Москва считает Лукашенко ненадежным партнером, но не хочет победы уличных протестов, поэтому продолжит поддерживать его, подталкивая к постепенной передаче власти.
На прошлой неделе источники РБК сообщили, что Минск представил Москве и ОБСЕ план по выходу из кризиса в Беларуси. Он предполагает реформу Конституции к 2022 году и проведение после этого новых выборов президента и парламента. Оппозиция Беларуси настаивает на немедленной отставке Лукашенко.