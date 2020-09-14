«Я сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с народом». Тихановская обратилась к Путину в день его встречи с Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко. Заявление Тихановской опубликовано в телеграм-канале ее пресс-службы «Пул первой».

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», — говорится в заявлении.

Изначально Лукашенко в нем был назван не узурпатором, а диктатором, но потом в пост внесли правки.

14 сентября Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи. Это будет их первая личная встреча после президентских выборов и начала протестов в Беларуси. Переговоры пройдут в формате «один на один». Подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется.

Обновлено. С заявлением по поводу встречи Путина и Лукашенко выступил и Координационный совет белорусской оппозиции: «Поддержка [российскими] официальными лицами действий силовых органов Беларуси, политики репрессий вместо диалога, безусловно, оставит серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях».

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13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Путин не верит в возможность свержения Лукашенко. По информации Bloomberg, Москва считает Лукашенко ненадежным партнером, но не хочет победы уличных протестов, поэтому продолжит поддерживать его, подталкивая к постепенной передаче власти.

На прошлой неделе источники РБК сообщили, что Минск представил Москве и ОБСЕ план по выходу из кризиса в Беларуси. Он предполагает реформу Конституции к 2022 году и проведение после этого новых выборов президента и парламента. Оппозиция Беларуси настаивает на немедленной отставке Лукашенко.

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