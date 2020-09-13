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Накануне встречи Лукашенко с Путиным на улицы Минска снова вышли десятки тысяч человек. Фотография

Источник: Meduza
13 сентября в Минске <a href="https://meduza.io/live/2020/09/13/36-y-den-protestov-v-belarusi-hronika" target="_blank">прошла</a> очередная массовая акция против Александра Лукашенко, который 14 сентября <a href="https://meduza.io/news/2020/09/11/kreml-podtverdil-chto-lukashenko-priedet-v-rossiyu-14-sentyabrya-press-konferentsiya-i-podpisanie-dokumentov-ne-planiruyutsya" target="_blank">встретится</a> в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. На улицы Минска вышли, по данным СМИ, от 100 до 150 тысяч человек. Они направилась к поселку Дрозды, где находится одна из резиденций Лукашенко и где живут высокопоставленные белорусские чиновники. Основной массе демонстрантов путь преградило оцепление. Протестующие на какое-то время остановились возле силовиков, а потом начали расходиться. На акции в Минске задержали больше 400 человек, прозвучал по меньшей мере один предупредительный выстрел в воздух и, по неофициальным данным, применялись светошумовые гранаты.
13 сентября в Минске прошла очередная массовая акция против Александра Лукашенко, который 14 сентября встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным. На улицы Минска вышли, по данным СМИ, от 100 до 150 тысяч человек. Они направилась к поселку Дрозды, где находится одна из резиденций Лукашенко и где живут высокопоставленные белорусские чиновники. Основной массе демонстрантов путь преградило оцепление. Протестующие на какое-то время остановились возле силовиков, а потом начали расходиться. На акции в Минске задержали больше 400 человек, прозвучал по меньшей мере один предупредительный выстрел в воздух и, по неофициальным данным, применялись светошумовые гранаты.
Tut.by / AFP / Scanpix / LETA