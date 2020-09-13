36-й день протестов в Беларуси. Как это было Протестующие отправились к элитному поселку для высших чиновников. Силовики стреляли в воздух и, кажется, применяли спецсредства
В Беларуси — 36-й день протестов против Александра Лукашенко. В городах страны проходят массовые воскресные акции. В Минске милиция пыталась разогнать протестующих, но они все равно собрались в несколько больших колонн. По оценкам СМИ, на улицы города вышли от 100 до 150 тысяч человек. Основная масса протестующих направилась к элитному поселку Дрозды, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко и где живут высокопоставленные чиновники. Путь им преградило оцепление. Некоторые протестующие в Минске начали строить баррикады из подручных средств. Акции проходят и в других городах Беларуси.
Мы завершаем трансляцию
— Сегодня протестующие впервые направились к элитном поселку Дрозды. Основной массе демонстрантов дорогу преградило оцепление. Участники акции на какое-то время остановились возле силовиков, а потом начали расходиться.
— По информации МВД, в Минске были задержаны больше 400 человек. Задержания начались еще до старта акции и закончились после ее окончания. Кроме того, прозвучал по меньшей мере один предупредительный выстрел в воздух и, по неофициальным данным, использовались светошумовые гранаты (в МВД применение спецсредств отрицают)
— Протесты прошли и в других городах. В Бресте демонстрантов разогнали с помощью водомета, потому что они вышли на проезжую часть, водили хороводы и, по версии МВД, «создали реальную угрозу безопасности дорожного движения».
— Лукашенко протесты никак не комментировал и на публике не появлялся. Возможно, он уже улетел в Сочи, где 14 сентября должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет их первая личная встреча после начала протестов в Беларуси.
Активист и блогер Антон Мотолько опубликовал в своем телеграм-канале видео, на которое, как утверждается, попал момент применения светошумовых гранат в Дроздах.
Использование светошумовых гранат, о котором сообщили СМИ, МВД по-прежнему отрицает. Но «Наша нива» продолжает настаивать, что спецсредства применялись. Вот что рассказал корреспондент издания:
«Несколько тысяч демонстрантов подошли к дому главы ЦИК Лидии Ермошиной на улице Тихой, скандируя „Баба Лида, мы на чай!“. Они оставили около ограды ее дома плакаты и символические подарки.
Когда они отходили от дома Ермошиной, а на Тихой осталось несколько сотен человек, с другого конца улицы подъехали два буса и произвели четыре выстрела по демонстрантам. Те начали убегать».
Корреспондент «Нашей нивы» не знает, были ли на Тихой задержанные или раненые.
МВД Беларуси подтвердило стрельбу в воздух в Минске:
«Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее 100 человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья».
МВД Беларуси: на акции протеста в Минске задержаны более 400 человек
Около станции метро «Пушкинская», где осталось еще много протестующих, начались задержания, пишут Tut.by и «Наша нива». Там заметили около 50 сотрудников ОМОНа.
Протестующих возле Дворца Независимости (рабочей резиденции Александра Лукашенко) не осталось, а оцепление с колючей проволокой еще стоит, передает РИА Новости.
В Минске снова открылись все станции метро. В центре города заработал мобильный интернет.
Встреча силовиков и протестующих возле торгового центра «Арена-сити» во время сегодняшней акции в Минске.
По информации «Радио Свобода», многотысячная колонна протестующих в Минске дошла до перекрестка улицы Притыцкого и проспекта Пушкина. Там находится народный мемориал памяти одного из погибших в первые дни протестов Александра Тарайковского. Часть демонстрантов осталась возле мемориала. Остальные расходятся. Водители автомобилей сигналят в знак поддержки.
Акции солидарности с протестующими белорусами сегодня прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.
МВД Беларуси объяснило, почему в Бресте применили водомет для разгона протестующих:
«Около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги.
Своими действиями участники несанкционированного массового мероприятия блокировали движение общественного транспорта, создали реальную угрозу безопасности дорожного движения другим его участникам.
С целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет».
По предварительным данным белорусского правозащитного центра «Весна», сегодня на акциях протеста в разных городах страны были задержаны больше 160 человек. В том числе как минимум двое журналистов.
Вот как выглядели задержания в Минске.
Еще одно видео стрельбы в воздух в Минске опубликовал Tut.by. На ролике виден человек в черной одежде и балаклаве с ружьем — и слышен звук выстрела.
В Минске на вход и выход закрылись станции метро «Спортивная», «Пушкинская», «Молодежная», «Фрунзенская» и «Немига». Все они находятся недалеко от проспекта Победителей, где сегодня собрались протестующие.
Телеграм-канал Nexta Live опубликовал видео, на котором, как утверждается, сотрудник силовых структур стреляет в воздух. О выстреле в воздух во врем акции в Минске писали «Интерфакс» и Onliner. В МВД Беларуси отрицают, что такое было.
Во время акции протеста в городе Жодино сотрудник милиции ударил по лицу женщину, которая снимала его на телефон. Женщина от удара упала. Милиционер ушел в припаркованный рядом микроавтобус. Люди начали скандировать «Позор».
Корреспондент РБК со ссылкой на очевидцев сообщил, что светошумовые гранаты взорвались у дома главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной. В МВД, напомним, отрицают использование спецсредств.
Основная колонна протестующих в Минске дошла до торгового центра «Арена-сити» недалеко от Дроздов — и остановилась возле оцепления. Постояв там около часа, люди начали уходить обратно, в сторону стелы «Минск — город-герой».
В МВД Беларуси отрицают информацию о применении светошумовых гранат.
Против протестующих, которые подошли к Дроздам, применили светошумовые гранаты, сообщают Euroradio и «Наша нива». Фото или видео, которые бы подтверждали эти сообщения, нет. Если информация об использовании спецсредств верна, то это произошло впервые с середины августа, когда акции протеста жестко разгонял ОМОН.
Что произошло в 36-день протестов в Беларуси:
— В Минске на улицы вышли не меньше 100 тысяч человек. Впервые за месяц протестов демонстранты направились к элитному поселку Дрозды, где находится одна из резиденций Александра Лукашенко и где живут бывшие и нынешние высокопоставленные чиновники.
— Одна из двигавшихся к Дроздам колонн вышла к оцеплению на улице Нововиленской. «Интерфакс» и Onliner сообщили о, что силовики сделали предупредительный выстрел в воздух. В пресс-службе МВД заявили, что не могут подтвердить эту информацию.
— Первые задержания начались в Минске еще до старта акции (оно было назначено на 14:00). Милиция разгоняла колонны демонстрантов, которые двигались из разных районов города. По данным МВД, были задержаны более 200 человек. Однако это не сорвало акцию протеста.
— Демонстранты вышли на улицы не только в Минске, но и в других городах Беларуси. В Бресте, где собрались несколько тысяч человек, милиция применила водомет. В Новополоцке люди оказали сопротивление силовикам, когда те пытались начать задержания.