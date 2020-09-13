36-й день протестов в Беларуси. Как это было Протестующие отправились к элитному поселку для высших чиновников. Силовики стреляли в воздух и, кажется, применяли спецсредства

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— Сегодня протестующие впервые направились к элитном поселку Дрозды. Основной массе демонстрантов дорогу преградило оцепление. Участники акции на какое-то время остановились возле силовиков, а потом начали расходиться.

— По информации МВД, в Минске были задержаны больше 400 человек. Задержания начались еще до старта акции и закончились после ее окончания. Кроме того, прозвучал по меньшей мере один предупредительный выстрел в воздух и, по неофициальным данным, использовались светошумовые гранаты (в МВД применение спецсредств отрицают)

— Протесты прошли и в других городах. В Бресте демонстрантов разогнали с помощью водомета, потому что они вышли на проезжую часть, водили хороводы и, по версии МВД, «создали реальную угрозу безопасности дорожного движения».

— Лукашенко протесты никак не комментировал и на публике не появлялся. Возможно, он уже улетел в Сочи, где 14 сентября должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Это будет их первая личная встреча после начала протестов в Беларуси.