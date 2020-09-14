Reuters: в больницу в Омске с требованием выпустить Навального из России звонили напрямую из Кремля

Решение выпустить политика Алексея Навального на лечение за границу было принято непосредственно в Кремле и доведено до сведения лечивших его в Омске врачей по телефону. Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванный источник в медицинских кругах.

«Мы сидели в кабинете [в больнице], когда поступил звонок из Кремля, и они сказали выпустить пациента… и работа началась. Все вздохнули с облегчением», — сообщил собеседник агентства.

Четыре источника также рассказали агентству, что врачи, приехавшие к Навальному в аэропорт, наблюдали у него клиническую картину отравления, а не нарушения обмена веществ. Ранее об этом же говорили источники «Медузы».

Правительство Германии 2 сентября заявило, что Навальный был отравлен веществом группы «Новичок» и потребовало от властей России объясниться в связи с инцидентом. Официально в РФ заявляют, что анализы, взятые у Навального, не показали наличия ядов.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что решение разрешить перевозку Навального в клинику в Берлине принимали непосредственно врачи.