В Минске начались задержания перед очередной воскресной акцией протеста

В Минске сотрудники силовых структур начали задерживать людей перед очередной воскресной акцией протеста, сообщает Onliner.

Задержаны по меньшей мере трое мужчин. Судя по видео, которое опубликовал Onliner, как минимум у двоих из них были бело-красно-белые флаги, которые стали символом протестов в Беларуси.

С утра в Минске заметили военную технику и автозаки. Сотрудники силовых структур оцепили площадь Независимости и Октябрьскую площадь Минска, а также стелу «Минск — город герой».

13 сентября в Минске запланирована очередная акция против Александра Лукашенко. Жители города выходят на улицы каждое воскресенье на протяжении месяца. Предыдущие воскресные акции, по оценкам СМИ, собирали от не менее чем 100 до более чем 200 тысяч человек.