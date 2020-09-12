В Хабаровске 12 сентября прошла очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора .

Протестующие прошли маршем по центральным улицам города, после чего провели митинг на площади Ленина перед зданием областной администрации.

Как передает AmurMedia, власти официально сообщили о 700 участниках. По независимым подсчетам, на митинг вышли от 5 до 9 тысяч человек. О задержаниях участников не сообщается.

Акция 12 сентября была первой, которую ее участники пытались согласовать — проведение согласованных массовых мероприятий в Хабаровске стало возможно с 4 сентября, когда в регионе отменили ограничения по коронавирусу. Власти, однако, отказались согласовать предложенный маршрут, а идти по другому маршруту не захотели уже сами участники.

Несанкционированные акции протеста из-за ареста Фургала в Хабаровске продолжаются каждый день с 11 июля. По субботам они становятся наиболее многочисленными и собирают несколько тысяч человек. Участники акций требуют проведения открытого суда над Фургалом в Хабаровске — они опасаются, что в Москве он не будет справедливым.