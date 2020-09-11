В Хабаровске впервые попытались согласовать митинг в поддержку Фургала. Власти отказали

Власти отказались согласовать митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала в Хабаровске 12 сентября. Об этом сообщил «МБХ медиа» один из организаторов мероприятия Эдуард Балагуров.

По его словам, заявителю митинга Андрею Дуденку позвонили из администрации Хабаровского края и заявили, что на площади Ленина, где обычно собираются протестующие, уже запланировано другое мероприятие.

Ранее в согласовании акции на площади Ленина отказала и администрация Хабаровска. Заявителям предложили перенести митинг в другое место, но они не ответили городским властям, надеясь согласовать митинг в краевой администрации.

Это была первая попытка согласовать митинг в поддержку Фургала в Хабаровске. Уведомление о проведении акции поступило властям 4 сентября. Организаторы решили получить их разрешение, так как с 4 сентября в Хабаровском крае полностью сняли карантин по коронавирусу.

Сергей Фургал был задержан 9 июля по делу об организации убийств бизнесменов в начале 2000-х. Фургала этапировали из Хабаровска в Москву. Вскоре после ареста он был снят с поста губернатора.

Несанкционированные акции протеста из-за ареста Фургала в Хабаровске продолжаются с 11 июля. Наиболее многочисленными они становятся по субботам.