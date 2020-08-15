В Хабаровске шестую субботу подряд люди вышли на акцию в поддержку Сергея Фургала. Появились лозунги «Жыве Беларусь!» и призывы к забастовке

Дмитрий Моргулис / ТАСС

В Хабаровске больше месяца митингуют в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. 15 августа, шестую субботу подряд, в городе прошла массовая акция, участники которой устроили шествие по центру города к зданию правительства Хабаровского края на площади Ленина (местные жители называют его Белым домом). Городская администрация заявила о «значительном снижении» числа участников протестов. «В 10 раз меньше людей по сравнению с первой акцией вышло сегодня на улицы <…> Снижение активности населения по участию в несанкционированных акциях отмечается уже шестую неделю», — говорится на сайте мэрии. Издание «Байкал 24» утверждает, в свою очередь, что шествие растянулось более чем на километр, и людей было не меньше, чем во время предыдущих субботних маршей — около 30 тысяч человек.

Участники акции в Хабаровске поддержали протестующих в Белоруссии. Они вышли с плакатами «Жыве Беларусь!» и скандировали лозунги в поддержку участников белорусских митингов. Накануне протестующие на площади Независимости в центре Минска, рядом с Домом правительства Белоруссии, скандировали «Хабаровск, мы с тобой!» На акции в Хабаровске также прозвучали призывы к забастовке — по примеру работников белорусских предприятий, которые начинают бастовать, требуя пересмотра результатов выборов и отставки президента Александра Лукашенко.

Протестующие требуют судить Фургала в Хабаровске с участием присяжных. Они также выступают против исполняющего обязанности губернатора края Михаила Дегтярева, назначенного Владимиром Путиным после отставки Фургала. Дегтярев утверждает, что жители Хабаровска обращаются к нему с просьбами прекратить массовые акции в городе. По его словам, есть 20-30 человек, которые каждый день ходят на митинги. В ответ протестующие 15 августа развернули плакат «Нас не 20-30 человек, а десятки тысяч!»

Накануне адвокаты заявили об избиении одного из фигурантов дела Фургала. Андрей Карепов, один из четырех обвиняемых по делу, был избит людьми в масках в следственном изоляторе и по пути в Следственный комитет, утверждает его защита. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева ранее рассказала «Интерфаксу», что у Карепова зафиксированы травмы головы и плеча. Его отвезли в НИИ Склифосовского и оказали помощь, но госпитализировать не стали. ФСИН заявила, что Карепов прибыл в СИЗО уже избитым.

Сергей Фургал арестован по обвинению в организации убийств предпринимателей. Его задержали 9 июля, отправили в Москву и посадили в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, бывший губернатор организовал убийства двух бизнесменов и покушение еще на одного в 2004-2005 годах. Фургал в первой половине 2000-х занимался бизнесом — торговлей лесоматериалами и сбором лома черных металлов. В основу обвинений против него легли показания его бывшего делового партнера Николая Мистрюкова, находящегося под арестом с ноября 2019 года.