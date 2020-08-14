Адвокаты: фигуранта дела Фургала избивали, чтобы получить нужные показания

Фигурант дела бывшего губернатора Хабаровского края Андрей Карепов был избит с целью получения уличающих показаний на Сергея Фургала. Об этом говорится в заявлении защиты Карепова, которое есть в распоряжении «Медузы».

О том, что Карепова избили, ранее сообщала член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«Били люди в масках, идентифицировать Карепов их не может. Били Карепова не в Следственном комитете, а в изоляторе и по пути следования в Следственный комитет», — говорится в заявлении его адвокатов.

Во ФСИН утверждают, что он поступил в СИЗО уже избитым.

Из Следственного комитета Карепова отправили в НИИ Склифосовского, где у него зафиксировали травмы на виске и плече. Адвокаты предоставили «Медузе» фотографии, на которых у Карепова видны травмы.

Защита Андрея Карепова

Защита Андрея Карепова

Андрей Карепов — один из четырех фигурантов дела об убийствах предпринимателей, которые Сергей Фургал, по версии следствия, организовал в 2004-2005 годах. Карепова арестовали еще в ноябре 2019 года.

Самого Фургала задержали в Хабаровске 9 июля. Он содержится под арестом в московском СИЗО «Лефортово». Своей вины Фургал не признает. Президент РФ Владимир Путин уволил губернатора в связи с утратой доверия и назначил на его пост депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева. С 11 июля в Хабаровске проходят протестные акции в поддержку бывшего губернатора.