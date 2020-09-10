В Минске задержан журналист Дмитрий Семченко. Он входил в президентский пул Лукашенко

Милиция задержала белорусского журналиста Дмитрия Семченко в рамках административного дела, сообщает Tut.by, ссылаясь на пресс-службу МВД Минска.

Супруга журналиста Юлия Семченко рассказала, что мужа задержали трое или четверо мужчин в гражданской одежде, двое из которых были в масках. Они заявили, что ищут людей, участвовавших в несанкционированном митинге. Дмитрий Семченко сказал, что не участвовал в митинге, но его увезли во Фрунзенское РУВД, чтобы «пообщаться», рассказал жена журналиста.

Дмитрий Семченко до 13 августа работал на государственном телеканале ОНТ. Он возглавлял пул журналистов телеканала, работавших с Александром Лукашенко. По данным Tut.by, Семченко уволился из-за того, что сотрудники правоохранительных органов избивали участников акций протестов, начавшихся после выборов президента.

Бывший заместитель заведующего отделом в Управлении делами президента Беларуси Анатолий Котов, который ушел с госслужбы во время протестов, в интервью «Медузе» называл Дмитрия Семченко одной из центральных фигур президентского пула и его неформальным руководителем.