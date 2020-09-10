В Минской области есть белый дом с красной полосой. Чтобы он не напоминал флаг оппозиции, на здании нарисовали еще одну полосу. Зеленую!

В белорусском агрогородке Сеница (Минская область) стоял обычный белый дом. Но после объявления предварительных итогов президентских выборов 9 августа в Беларуси начались протесты. Бело-красно-белый флаг стал символом оппозиции. И тогда на белом доме в Сенице нарисовали красную полоску. Так нельзя, решили власти.

10 сентября к дому приехали рабочие с краном и стали дорисовывать к красной полосе зеленую. Видимо, чтобы придать стене сходство с государственным красно-зеленым флагом Беларуси. Об этом сообщил в телеграме телеканал «Белсат». Фотографии из Сеницы им прислал читатель. В посте отметили, что рабочие в итоге затоптали траву.