«Желаю тебе жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти. И себе, дорогая моя, желаю того же» Людмила Улицкая и Светлана Алексиевич заочно обсудили белорусские протесты

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Нобелевский лауреат по литературе, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обратилась к российской интеллигенции. Ее заявление опубликовано на сайте белорусского ПЕН-центра.

«Я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья».

Алексиевич — последняя из семи членов президиума КС, которая остается на свободе в Беларуси. Чтобы не допустить ареста Алексиевич, в ее квартире в Минске 9 сентября собрались европейские дипломаты. Другие члены совета либо насильно выдворены из страны, либо находятся в заключении по подозрению в призывах к захвату власти. Это уголовное дело белорусские силовики завели сразу после создания КС.

«Русская служба Би-би-си» попросила российскую писательницу Людмилу Улицкую, которая в 2012 году выставляла свою кандидатуру на выборах в российский Координационный совет оппозиции, ответить Алексиевич. Та переслала письмо, которое написала своей коллеге.

Белоруссия сегодня переживает то, что, по всей вероятности, придется пережить через какое-то время и России. Для всех нас события последних недель в Белоруссии — модель нашего скорого будущего. Причем модель хорошая…

Ни одной минуты своей жизни мне не нравилась власть. Никакая — ни сталинская, ни послесталинская, ни весь хоровод последующих наших лидеров, ни власть послесоветская, путинская.

Но опыт жизни советского человека, прожившего большую часть своей жизни под барабанный бой бесстыжей пропаганды, дал мне хороший иммунитет. Я не один раз говорила — да, мы сегодня живем просто в «золотом веке», если сравнить нашу жизнь с жизнью наших родителей и дедов…

События в Белоруссии разрушили мою идиллическую картину жизни: стало очевидно, как власть выпускает зубы, когда чувствует угрозу своему бессрочному и беззаконному существованию…

Все мы — говорю о моих друзьях, единомышленниках, которых немало — с величайшим напряжением следим за всеми новостями, которые поступают сейчас из Белоруссии. Знаем и про аресты, и про появление новых замечательных лидеров, и понимаем, что в вашей стране произошло событие, которое завтра может произойти и в России.

Я шлю тебе сердечный привет, желаю здоровья и сил, желаю тебе жить в стране, свободной от тупой и тошнотворной власти. И себе, дорогая моя, желаю того же.

Отвечая на вопрос корреспондента «Русской службы Би-би-си», может ли опыт ее работы с Координационным советом российской оппозиции быть полезен для Светланы Алексиевич и других членов белорусского КС, Улицкая, в частности, сказала, что «в данном случае обмен опытом не представляется мне продуктивным».

Российская оппозиция никогда не смогла объединиться, ее отдельные представители не смогли договориться между собой, и эта ситуация для России совершенно не новая.