МИД России «заявил решительный протест» послу Германии из-за «голословных обвинений и ультиматумов» в связи с отравлением Навального

Обновлено. Посольство Германии заявило, что беседа посла с представителями российского МИДа была «давно запланирована». Как заявили в дипмиссии, в ходе встречи посол подтвердил ранее высказанные требования Берлина о необходимости РФ предоставить объяснения по поводу отравления, а также подчеркнул, что эта ситуация «не является вопросом двусторонней германо-российской повестки дня».

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр был 9 сентября вызван в российский МИД, где ему «заявили решительный протест» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

В заявлении МИД говорится, что протест был выражен «в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Алексея Навального».

Берлин, считает МИД РФ, использует ситуацию с Навальным «в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене».

Генпрокуратура России, заявило внешнеполитическое ведомство, 27 августа официально запросила у Германии медицинскую информацию о Навальном, «включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами».

«Отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с Навальным — как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации», — говорится в заявлении МИД.

Алексею Навальному 20 августа стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, политика доставили в местную больницу. Омские врачи заявили, что не видят у Навального признаков отравления. Через двое суток политика эвакуировали в Берлин в клинику «Шарите». 2 сентября власти Германии со ссылкой на данные врачей заявили, что Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Российские власти ставят под сомнение сам факт отравления политика и отрицают свою причастность к нему.