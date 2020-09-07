Курс евро превысил 90 рублей впервые с февраля 2016 года

Курс евро на Московской бирже 7 сентября поднялся выше 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, передает «Интерфакс».

К 13:03 мск евро стоил 90,035 рубля, что на 81 копейку выше уровня предыдущего закрытия.

Доллар к этому же времени стоил 76,11 рубля, подорожав на 68 копеек.

Как пишет «Интерфакс», рубль дешевеет из-за выходного дня в США (там отмечают День труда), ожидания санкций из-за отравления Алексея Навального и падения цен на нефть.

На прошлой неделе рубль резко подешевел к доллару и евро после сообщения правительства Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». За несколько минут доллар и евро на Московской бирже выросли на рубль.