Банки «Траст» и «Открытие» подали иск в Верховный суд штата Нью-Йорк к бывшему основателю группы «Открытие» Вадиму Беляеву, обвиняя его в причинении ущерба на сумму свыше 100 миллиардов рублей. Об этом сообщает Forbes.

Согласно иску, Беляев, ныне проживающий в Нью-Йорке под фамилией своего отца Вольфсон, создал схему по выводу активов из «Открытия», используя «неофициальный периметр» группы, состоявший из 150 офшорных компаний.

Как утверждается в документе, все сделки проводились по одной и той же схеме. Банки выдавали необеспеченные миллиардные займы для покупки ценных бумаг компаниям «Открытие холдинг» или ее инвестиционной «дочке» Otkritie Capital LLC. Заемщики покупали и сразу же продавали бумаги, но деньги кредитору не возвращали, а отправляли как новый займ в какую-либо офшорную структуру. В итоге по цепочке все деньги оседали на счетах компаний, принадлежащих Беляеву и его компаньонам, говорится в иске.

«Наша задача — вернуть максимально возможную сумму выведенных средств. Имеющиеся доказательства дают нам уверенность в положительном исходе спора», — заявили в пресс-службе «Траста».

В августе 2017 ЦБ объявил о санации «Открытия», входящего в топ-10 российских банков. По итогам санации в июле 2019 года банк подал иск в Арбитражный суд Москвы к бывшим владельцам, в том числе Вадиму Беляеву, на сумму 289 миллиардов 520 миллионов рублей. Это крупнейший подобный иск в истории российского банковского сектора.