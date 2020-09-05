Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит поводов сомневаться в выводах немецких врачей о том, что российский политик Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».

Однако, заявил Трамп на брифинге в Белом доме, США пока не получили от немецкой стороны никаких документов об отравлении Навального. По его словам, они поступят «в ближайшие несколько дней» и будут тщательно изучены.

Политику Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск — Москва 20 августа. Рейс экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали в местную больницу, а через два дня перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

2 сентября немецкие власти объявили, что врачи клиники «Шарите» пришли к выводу, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Российская сторона с этими выводами не согласилась, а некоторые политики в РФ заявили о возможной провокации.

Евросоюз и США рассматривают возможность введения санкций из-за отравления Навального.