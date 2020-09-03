Прокурор запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии

Государственный обвинитель заявил на прениях в Пресненском суде Москвы, что вина Михаила Ефремова в с одним погибшим доказана. Прокурор попросил судью приговорить актера к 11 годам колонии общего режима и запретить ему управлять автомобилем в течение трех лет, сообщает из зала суда корреспондент «Медузы».

Прокурор заявил, что Ефремов не раскаялся и не признал вину в ДТП, поэтому смягчающих обстоятельств нет. По мнению обвинения, исправление Ефремова без реальной изоляции от общества невозможно. Прокурор добавил, что у Ефремова алкогольная зависимость, но «звание народного артиста не дает права ездить пьяным за рулем».

Прокурор попросил суд взыскать с Ефремова 500 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего водителя Виталия Захарова (тот требует 7,5 миллиона). Кроме того, обвинитель предложил в полном объеме удовлетворить гражданский иск вдовы, младшего сына и брата погибшего водителя — они требуют с Ефремова один рубль.

Ранее на заседании Михаил Ефремов заявил, что признает свою вину в ДТП. До этого он неоднократно отказывался признать вину, утверждая, что не помнит обстоятельств аварии.