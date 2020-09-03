Михаил Ефремов в суде признал свою вину в смертельном ДТП. До этого он заявлял, что виновен только «в пьянстве», но не в аварии

Актер Михаил Ефремов во время заседания Пресненского суда Москвы заявил, что признает вину в , в котором погиб 57-летний курьер Сергей Захаров, сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

«Я признаю свою вину», — сказал Ефремов в начале судебного заседания, после чего ему не дали возможности говорить.

На заседании 31 августа Михаил Ефремов дал показания по делу о ДТП и назвал себя виновным в «пьянстве», но не в аварии. «Я понимал, что если признавать вину, срок будет ниже, — добавляет актер. — Тут есть моя вина — она в пьянстве. Но всю вину за Великую Октябрьскую революцию я на себя брать не хочу».

На заседании 5 августа Ефремов также отказывался признать вину. «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню», — говорил он.