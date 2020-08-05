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Михаил Ефремов объяснил, почему не признает вину в ДТП. Цитата
09:11, 5 августа 2020
Источник: Meduza
В Пресненском районном суде Москвы 5 августа началось рассмотрение по существу уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова, устроившего в начале июня ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров. Во время аварии актер был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ефремова обвиняют по статье, предусматривающей от пяти до 12 лет лишения свободы. На первом заседании актер заявил, что не признает вину.
Фото в анонсе: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»
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