ОЗХО выразила «серьезную озабоченность» из-за информации об отравлении Навального веществом из группы «Новичка»

Организация по запрещению химического оружия выразила «серьезную озабоченность» из-за сообщения об отравлении российского политика Алексея Навального нервно-паралитическим агентом. Соответсвующее заявление директора ОЗХО Фернандо Ариаса опубликовано на сайте организации.

Ариас напомнил, что в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия любое отравление человека нервно-паралитическим агентом приравнивается к использованию химического оружия.

«Государства-участники конвенции считают применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах предосудительным и полностью противоречащим правовым нормам, установленным международным сообществом», — подчеркивается в заявлении.

По данным правительства Германии, Алексей Навальный был отравлен в России веществом из группы «Новичок» — это показали анализы, проведенные специальной лабораторией Бундесвера.

Власти Германии потребовали от правительства РФ «объясниться» в связи с произошедшим и провести открытое расследование. С аналогичными призывами выступили представители Евросоюза, власти Великобритании, США и правозащитная организация Amnesty International.

Правоохранительные органы России считают, что оснований для возбуждения уголовного дела из-за инцидента с Навальным нет.