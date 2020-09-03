Минкульт предложил наследникам Виктора Цоя уладить конфликт вокруг фильма Алексея Учителя в суде

Прокатное удостоверение фильму «Цой» Алексея Учителя, против которого выступают наследники музыканта, было выдано на законном основании, но родственники могут оспорить свои претензии в суде. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«В установленные сроки продюсеры подали в Минкультуры документы и все необходимые материалы, никаких нарушений законодательства обнаружено не было, и в соответствии с постановлением правительства мы обязаны были выдать прокатное удостоверение для этого релиза. Если сегодня возникают какие-то претензии, например, со стороны наследников к продюсерам, то они должны решаться в судебном порядке», — цитирует ее слова ТАСС.

1 сентября сын лидера группы «Кино» Александр Цой опубликовал обращение к президенту РФ с просьбой не допустить выхода в прокат фильма «Цой» Алексея Учителя. В картине рассказана вымышленная история водителя «Икаруса», в аварии с которым Виктор Цой погиб летом 1990 года в Латвии. В обращении сына Цоя фильм назван «пошлым зрелищем», порочащим доброе имя покойного музыканта и его близких.

В Кремле заявили, что обращение Цоя не получали, добавив, что президент «вряд ли может быть адресатом в этой истории». Сам Алексей Учитель утверждал, что перед съемками получал у родственников музыканта устное разрешение на экранизацию своего сценария. Прокат картины «Цой» должен был стартовать 3 сентября, но пока отложен на неопределенный срок.