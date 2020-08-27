«Даже похоронить нормально не можете» Вышел трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя. Прокат картины пока под вопросом
Компания Sony Pictures опубликовала трейлер драмы «Цой», снятой режиссером Алексеем Учителем.
Сюжет картины — выдуманная история, произошедшая после гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя в автокатастрофе в Латвии в августе 1990 года. Главный герой — Павел Шелест (его роль исполнил Евгений Цыганов), водитель «Икаруса», с которым столкнулся автомобиль музыканта. Ему же выпало стать водителем автобуса, везущего на похороны из Риги в Ленинград гроб с телом музыканта и его родственников и близких (они показаны в фильме как собирательные образы под другими именами).
«Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней», — говорится в описании к трейлеру.
Помимо Цыганова, в фильме снимались Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Надежда Калеганова, Илья Дель, Игорь Верник, Маша Пересильд, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Виталий Коваленко. Сам Виктор Цой появляется в фильме только на архивных кадрах, взятых из документальных фильмов Алексея Учителя «Рок» и «Последний герой».
Прокат фильма «Цой» должен был стартовать 3 сентября, однако на пресс-конференции 27 августа Алексей Учитель объявил, что выход картины пока отложен на неопределенный срок.
В интервью «Коммерсанту» Учитель рассказал, что получает письменные претензии по поводу фильма от «Национального музыкального издательства», которое по поручению семьи Виктора Цоя управляет его наследием. «Министерство культуры выдало нам прокатное удостоверение, и мы можем хоть сейчас выпустить фильм на большой экран. Но есть противоречивое поле вокруг фильма, и нам с этим придется что-то делать», — пояснил он.
По мнению Алексея Учителя, у него есть моральное право на собственное видение и мнение, поскольку он был лично знаком с Виктором Цоем. «Но есть то, что я называю «дополнительной цензурой» со стороны семьи. А у нас, не стоит забывать, не байопик. И речь идет о трактовке образов, которая, конечно, является прерогативой автора фильма. Странно, что это кому-то непонятно, — добавил режиссер.