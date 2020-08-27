«Даже похоронить нормально не можете» Вышел трейлер фильма «Цой» Алексея Учителя. Прокат картины пока под вопросом

Компания Sony Pictures опубликовала трейлер драмы «Цой», снятой режиссером Алексеем Учителем.

Сюжет картины — выдуманная история, произошедшая после гибели лидера группы «Кино» Виктора Цоя в автокатастрофе в Латвии в августе 1990 года. Главный герой — Павел Шелест (его роль исполнил Евгений Цыганов), водитель «Икаруса», с которым столкнулся автомобиль музыканта. Ему же выпало стать водителем автобуса, везущего на похороны из Риги в Ленинград гроб с телом музыканта и его родственников и близких (они показаны в фильме как собирательные образы под другими именами).

Цой — трейлер SonyPicturesRU

«Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь больше никогда не будет прежней», — говорится в описании к трейлеру.

Помимо Цыганова, в фильме снимались Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Надежда Калеганова, Илья Дель, Игорь Верник, Маша Пересильд, Инга Тропа, Артурс Скрастиньш, Виталий Коваленко. Сам Виктор Цой появляется в фильме только на архивных кадрах, взятых из документальных фильмов Алексея Учителя «Рок» и «Последний герой».

Прокат фильма «Цой» должен был стартовать 3 сентября, однако на пресс-конференции 27 августа Алексей Учитель объявил, что выход картины пока отложен на неопределенный срок.

В интервью «Коммерсанту» Учитель рассказал, что получает письменные претензии по поводу фильма от «Национального музыкального издательства», которое по поручению семьи Виктора Цоя управляет его наследием. «Министерство культуры выдало нам прокатное удостоверение, и мы можем хоть сейчас выпустить фильм на большой экран. Но есть противоречивое поле вокруг фильма, и нам с этим придется что-то делать», — пояснил он.

По мнению Алексея Учителя, у него есть моральное право на собственное видение и мнение, поскольку он был лично знаком с Виктором Цоем. «Но есть то, что я называю «дополнительной цензурой» со стороны семьи. А у нас, не стоит забывать, не байопик. И речь идет о трактовке образов, которая, конечно, является прерогативой автора фильма. Странно, что это кому-то непонятно, — добавил режиссер.