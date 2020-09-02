В Кремле не получали обращения наследников Виктора Цоя по поводу планирующегося выхода в прокат фильма Алексея Учителя и не считают себя уместным адресатом в этой истории.

«Мне неизвестно о том, что такое обращение было. Там какая-то странная история с этим обращением, потом отец, если мы правильно отфиксировали из сообщений СМИ, опроверг эту информацию и так далее… В любом случае президент вряд ли может быть адресатом в этой истории, если какая-то история имеет место», — заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

1 сентября сын лидера группы «Кино» Александр Цой опубликовал текст обращения к президенту РФ, в котором попросил не допустить выхода в прокат фильма «Цой» Алексея Учителя. В нем рассказана вымышленная история водителя «Икаруса», в аварии с которым музыкант погиб летом 1990 года в Латвии. В обращении сына Цоя фильм назван «пошлым зрелищем», порочащим доброе имя покойного музыканта и его близких. Обращение Александра Цоя написано также от лица отца лидера «Кино» Роберта Цоя, но тот отрицал свою причастность к письму.

Картина «Цой» получила прокатное удостоверение Минкультуры РФ, но выход ленты на экраны пока отложен на неопределенный срок. Сам Алексей Учитель ранее говорил, что получал от родственников Цоя устное разрешение на съемки фильма. Он также предположил, что «Виктору Цою было бы стыдно за такие действия своего сына».