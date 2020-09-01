Наследники Виктора Цоя попросили президента РФ запретить фильм Алексея Учителя о музыканте

Обновлено. Александр Цой опубликовал в фейсбуке полный текст своего обращения к президенту по поводу фильма «Цой». «Я говорю не только от себя, но и от лица близких людей моего отца и моей мамы — дедушки Роберта Максимовича Цоя, Натальи Разлоговой, Юрия Каспаряна, Игоря Тихомирова. Мы против такого фильма и против его выхода в прокат», — пишет он.

Наследники лидера группы «Кино» Виктора Цоя направили обращение в адрес президента РФ, в котором просят не допустить выхода в прокат фильма Алексея Учителя «Цой».

Цитаты из текста письма опубликовала «Газета.ру». Сын Виктора Цоя Александр подтвердил, что стал инициатором обращения, отец музыканта Роберт Цой отрицает свое участие в составлении письма.

В документе на имя Владимира Путина фильм Алексея Учителя называется «пошлым зрелищем», которое порочит доброе имя Виктора Цоя и его близких. Авторы просят «безотлагательно организовать проверку» и «принять надлежащие меры» в связи с планирующимся выходом картины на экраны.

Авторы письма утверждают, что не давали режиссеру разрешения на использование имени и изображения музыканта в картине. Сам Алексей Учитель ранее говорил, что получил устное разрешение от Александра Цоя на съемки, если имена некоторых героев будут изменены. Роберт Цой также подтвердил ТАСС, что режиссер договаривался с ним о разрешении перед началом съемок.

В основу сюжета картины «Цой» легла вымышленная история водителя «Икаруса», при столкновении с которым лидер «Кино» погиб в Латвии в августе 1990 года. Этому же водителю предстоит везти гроб с телом музыканта на похороны из Риги в Ленинград. В автобусе с ним едут родственники и близкие Цоя; они представлены в картине как собирательные образы под другими именами.

Первый трейлер фильма «Цой» вышел 27 августа. Тогда же было объявлено, что запланированный на 3 сентября выход фильма в прокат отложен на неопределенное время.