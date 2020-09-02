Клиника «Шарите»: состояние Навального все еще тяжелое, следует ожидать длительного течения болезни
Источник: Шарите
Немецкая клиника «Шарите», где после отравления находится российский политик Алексей Навальный, выпустила новое сообщение о состоянии его здоровья.
По информации «Шарите», симптоматика отравления ингибиторами холинэстеразы у Навального продолжает снижаться. Но политик все еще в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Следует ожидать более длительного течения болезни. Нельзя исключать долгосрочных последствий тяжелого отравления», — говорится в заявлении «Шарите».
2 сентября правительство Германии заявило, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевым веществом, схожим с «Новичком». Это показали тесты, проведенные лабораторией Бундесвера по просьбе клиники «Шарите».