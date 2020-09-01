В Минске начались массовые задержания на студенческой акции протеста

Белорусский ОМОН начал задерживать в Минске участников акции протеста, которую 1 сентября устроили студенты белорусских вузов. Задержаны несколько человек, которые шли по улицам Кирова и Свердлова, сообщает «Радио Свобода».

Задержания начались после того, как колонна студентов разделилась на светофоре, пишет Onliner. Телеграм-канал «Кулуары KYKY» сообщил, что задержанных избили.

Задержания также прошли у стадиона «Динамо». По данным Tut.by, тут задержали не менее семи человек.

ОМОН также задержал несколько журналистов, в том числе из Tut.by и РИА Новости.

1 сентября студенты белорусских вузов, не согласные с президентских выборов в стране, прошли маршем по центральным улицам Минска. ОМОН несколько раз преграждал им путь, перекрывая подходы к площади Независимости. Около 16 часов студенты вышли на проспект Независимости.

Ранее 1 сентября ОМОН задержал около 10 участников студенческой акции протеста на площади Победы. По данным оппозиционного телеграм-канала «Nexta Live», почти всех задержанных отпустили.