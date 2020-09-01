В Госдуму внесли законопроект, требующий от Apple разрешить установку приложений в обход App Store

Депутат от «Справедливой России» Федор Тумусов внес в Госдуму законопроект, который обязывает владельцев операционных систем не запрещать установку сторонних магазинов приложений.

Помимо этого, автор документа предлагает запретить владельцам магазинов брать за покупки в приложениях комиссию более 20%, а часть полученной таким образом суммы перечислять в «специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий».

Как пояснил сам Тумусов, идея законопроекта появилась у него после постов основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова «о фактическом монополизме, существующем на рынке мобильных приложений». По мнению депутата, россиянам не стоит бояться, что они «потеряют айфоны», потому что в последнее время требования к магазинам приложений снизить комиссии стали общемировой тенденцией.

Павел Дуров в конце июля раскритиковал Apple за сбор в 30% для разработчиков в App Store, заявив, что из-за этого они повышают цены, чтобы покрыть убытки, и в итоговом счете за это платят пользователи. Позже мессенджер подал жалобу на комиссию магазина в регулирующие органы ЕС.

В августе Apple удалила из App Store игру Fortnite из-за конфликта с ее разработчиком Epic Games по поводу комиссий.

Тумусов был одним из авторов законопроекта о разблокировке Telegram, внесенного в Думу весной 2020 года. Законопроект не был принят, но мессенджер вскоре все равно разблокировали.