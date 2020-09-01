Суд в Башкирии арестовал акции крупнейшего российского производителя соды. Генпрокуратура заявила о его незаконной приватизации

Арбитражный суд Башкирии наложил арест на акции Башкирской содовой компании (БСК) в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры. Об этом сообщается на сайте суда.

Генпрокуратура подала иск в Арбитражный суд Башкирии несколько дней назад. Ведомство заявило о доли государства в БСК и потребовало передать акции компании государству.

Генпрокуратура выявила нарушения при приватизации БСК после того, как сделку поручил проверить президент России Владимир Путин. О нарушениях также заявили власти Башкирии, оценившие убыток республике от приватизации БСК в 34 миллиарда рублей.

БСК — крупнейший в России производитель пищевой соды. Основными акционерами компании являются правительство Башкирии (38%) и компания «Башхим» (57%), которую контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший замглавы Ненецкого автономного округа Сергей Черников.

БСК привлекла общественное внимание в августе из-за конфликта с башкирскими экологическими активистами. Они требовали остановить работы на шихане Куштау, где БСК разрешили добывать известняк. В итоге власти Башкирии пошли навстречу активистам.

На фоне конфликта из-за Куштау власти Башкирии объявили о планах выкупить акции БСК. Позднее глава республики Радий Хабиров заявил, что акционеры предприятия «проявляли абсолютно неадекватное поведение» и поэтому чиновники « начали вникать гораздо глубже».