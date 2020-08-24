Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией. Местные жители протестовали против добычи известняка на горе

Глава Башкирии Радий Хабиров направил обращение в Минприроды РФ с просьбой согласовать создание особо охраняемой природной зоны на территории .

В документе, который публикует РБК, отмечается, что Куштау является памятником природы регионального значения, как и шиханы Тратау и Юрактау.

В Минприроды в свою очередь заявили, что сами неоднократно обращались к главе Башкирии с предложением создать на Куштау особо охраняемую природную территорию.

С начала августа жители Башкирии устраивали протесты против уничтожения шихана Куштау, на котором Башкирская содовая компания планировала добывать известняк. Защитники Куштау разбили палаточный лагерь на шихане, мешая вырубке леса и геологоразведке. Лагерь разгромили сотрудники ЧОПа и бойцы Росгвардии, задержав около 80 человек. 16 августа Радий Хабиров объявил о приостановке работ по добыче известняка на Куштау.