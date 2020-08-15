В Башкирии разгромили лагерь защитников шихана Куштау, где содовая компания собирается добывать известняк

В Башкирии разгромлен лагерь активистов, которые выступают против разработки известняка на шихане Куштау. В столкновения с защитниками шихана вступили сотрудники ЧОПа и бойцы Росгвардии.

Издание ProUfu.ru сообщает, что сотрудники Росгвардии применили дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Защитников лагеря и журналистов избили, корреспонденту Mash разбили камеру.

«Интерфакс» сообщает, что более 20 активистов были задержаны. Всего в лагере находились 50-60 человек.

Внимание. На видео присутствует мат.

В Башкортостане у горы Куштау начались столкновения Idel.Реалии

Добычу известняка на шихане Куштау собирается начать «Башкирская содовая компания». Как сообщает издание «Idel.Реалии», в августе 2019 года она получила лицензию на разработку шихана сроком на 20 лет. Компания уверяет, что разработка не повлияет негативно на экологическую ситуацию.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил в феврале 2020 года в ответ на обращения экологов: «Никто не позволит остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей».