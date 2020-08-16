Глава Башкирии приостановил работы на шихане Куштау из-за протестов местных жителей. Их поддержали Максим Галкин и Юрий Шевчук

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал, что работы по добыче известняка на шихане Куштау будут приостановлены, пока противники разработки горы и представители Башкирской содовой компании не достигнут компромисса. Об этом сообщил корреспондент RTVI.

Хабиров приехал в лагерь защитников Куштау. Он пообещал убрать с горы технику и призвал активистов разойтись. «Уходят БСК, уходите и вы. И я даю слово вам всем здесь, что пока на эту гору никто не зайдет, пока мы все не найдем компромиссное решение», — цитирует Хабирова «Интерфакс».

После общения с Хабировым защитники Куштау стали покидать гору, пишет ТАСС. По информации RTVI, власти Башкирии пообещали сформировать рабочую группу для переговоров, в которую войдут активисты и представители компании БСК.

Гора Куштау — одна из крупных известняковых гор-шиханов в Башкирии, находится в 140 километрах от Уфы. Кроме Куштау, в Башкирии есть еще шиханы Торатау и Юрактау, которые имеют статус памятников природы.

Башкирская содовая компания в 2019 года получила лицензию на разработку шихана Куштау и добычи известняка. В начале августа БСК начала вырубать лес на горе для проведения геологоразведки.

Местные жители препятствовали разработке горы. Они опасаются, что это может привести к уничтожению Куштау и навредить местной экосистеме. 15 августа сотрудники ЧОПа и бойцы Росгвардии разгромили лагерь защитников Куштау, около 80 человек были задержаны.

В поддержку защитников Куштау выступили телеведущий Максим Галкин и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук.