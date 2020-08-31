Глава Башкирии заявил о 34 миллиардах рублей ущерба от приватизации БСК. Проверить сделку поручил Путин

В результате приватизации Башкирской содовой компании (БСК) Башкирия понесла ущерб на 34 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте главы республики Радия Хабирова.

БСК была создана в 2013 году путем слияния предприятий «Сода», которое контролировали власти Башкирии, и «Каустик». В рамках сделки проводилась конвертация акций двух предприятий. В результате власти Башкирии утратили контроль над «Содой» при ее вхождении в состав новой компании.

«Мы считаем, что сделка по размытию акций ОАО „Сода“ и потеря управления компании республикой, совершенная в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан», — заявил Радий Хабиров.

По его словам, власти Башкирии подали иск в Арбитражный суд республики, а также попросили Следственный комитет проверить правомерность действий башкирских чиновников и руководителей компании «Башхим», которые были совладельцами «Каустика» и управляющими «Соды» в период создания БСК.

БСК привлекла общественное внимание в середине августа, когда экологические активисты устроили протесты из-за планов компании начать добычу известняка на шихане Куштау. В итоге власти Башкирии остановили все работы на горе.

В конце августа президент России Владимир Путин поручил проверить законность сокращения доли государства при создании БСК. Спустя два дня Генпрокуратура заявила, что сделка действительно прошла с нарушениями.

Сейчас основными акционерами БСК являются правительство Башкирии (38%) и «Башхим» (57%). В свою очередь «Башхим» контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.