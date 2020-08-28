Генпрокуратура нашла нарушения при приватизации Башкирской содовой компании. Их два дня назад просил поискать Путин

Генеральная прокуратура по результатам проверки обстоятельств приватизации Башкирской содовой компании нашла нарушения. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, «переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации». Ведомство обратилось в арбитражный суд с просьбой «истребовать имущество из чужого незаконного владения».

Проверка Генпрокуратуры началась после заявления Владимира Путина о том, что в 2013 году «абсолютно чудесным образом» через ряд объединений доля государства в БСК была снижена ниже контрольной. Президент посетовал на то, что частные лица, владеющие компанией, прибыль направляют в офшоры.

Общественное внимание к БСК было привлечено в середине августа после протеста местных экологических активистов из-за планов компании разрабатывать Куштау.