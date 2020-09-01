Автор проекта по деанонимизации полицейских Александр Литреев уехал из страны. В России он был фигурантом дела о наркотиках

Александр Литреев — основатель компании «Vee Security Россия» — покинул страну. Как рассказал Литреев изданию Znak.com, в мае он переехал в Эстонию. IT-специалист уточнил, что уехать из России ему помогли сотрудники эстонской дипмиссии.

Как отмечает Znak.com, покинуть страну Литреев смог несмотря на то, что российская граница была закрыта из-за пандемии коронавируса, а документы, удостоверяющие его личность, изъяты в рамках уголовного дела.

Литреев также рассказал, что последние два года за ним следили оперативники Центра по борьбе с экстремизмом. «Про то, что в отношении меня проводятся оперативно-розыскные мероприятия, я узнал в марте этого года. Рапорт об этих мероприятиях датирован июлем 2018 года. Как раз тогда Роскомнадзор заблокировал сайт, где мы рассказывали, как обойти запрет на блокировку Telegram», — сообщил IT-специалист.

Также, по словам Литреева, когда он находился в СИЗО, его «регулярно приглашали на беседы в помещения без средств видеонаблюдения, задавали множество вопросов о проектах, политической деятельности, связи с Алексеем Навальным». По мнению IT-специалиста, беседы проводили сотрудники ФСБ, которых интересовали источники финансирования проектов Литреева и его связи со странами ЕС и Украиной.

Александр Литреев известен как создатель приложения «Красная кнопка» для оповещения правозащитников о незаконном задержании участников митингов. Он также запустил проект «Русский слон» по деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, которые превышают полномочия.

В феврале Литреева задержали в Екатеринбурге после того, как он забрал закладку с двумя таблетками экстази. Ему предъявили обвинение в незаконном приобретении наркотиков и отправили в СИЗО. В середине марта Литрееву изменили меру пресечения на домашний арест. В середине апреля IT-специалист был освобожден из-под домашнего ареста, а другую меру пресечения суд ему не назначил. О прекращении уголовного дела Литреева не сообщалось.