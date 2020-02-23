В Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков задержан разработчик приложения для задержанных на митингах Александр Литреев

Основатель компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александр Литреев задержан полицией в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката Алексея Бушмакова.

По словам защитника, Литреева уже допросили в отделе полиции, его оставят на ночь в изоляторе, а 24 февраля суд изберет ему меру пресечения. Программисту вменяют часть 1 статьи 228 УК, наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.

Александр Литреев является разработчиком мобильного приложения «Красная кнопка», создававшегося для оперативной помощи задержанным на митингах оппозиционерам. Кроме того, компания Литреева предлагала прокси для обхода блокировок телеграма.