В Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков задержан разработчик приложения для задержанных на митингах Александр Литреев
Основатель компании по кибербезопасности «Vee Security Россия» Александр Литреев задержан полицией в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на его адвоката Алексея Бушмакова.
По словам защитника, Литреева уже допросили в отделе полиции, его оставят на ночь в изоляторе, а 24 февраля суд изберет ему меру пресечения. Программисту вменяют часть 1 статьи 228 УК, наказание по которой составляет до трех лет лишения свободы.
Бушмаков уточнил, что вес наркотиков — MDMA, в покупке которых подозревают его подзащитного, «маленький, до грамма». Адвокат добавил, что «риск того, что Литреева посадят в СИЗО, велик».
Александр Литреев является разработчиком мобильного приложения «Красная кнопка», создававшегося для оперативной помощи задержанным на митингах оппозиционерам. Кроме того, компания Литреева предлагала прокси для обхода блокировок телеграма.