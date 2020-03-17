Автора проекта по деанонимизации полицейских Александра Литреева перевели из СИЗО под домашний арест

Суд в Екатеринбурге изменил IT-специалисту Александру Литрееву меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест сроком до 22 апреля.

О домашнем аресте просила сторона защиты, представитель следствия настаивал на том, чтобы Литрееву еще на месяц продлили срок содержания в СИЗО.

Литреева задержали 22 февраля в Екатеринбурге после того, как он забрал закладку с двумя таблетками экстази. Он полностью признал вину и раскаялся.

Александр Литреев — основатель компании «Vee Security Россия», специализирующейся на информационной безопасности. Он создал приложение «Красная кнопка» для оповещения правозащитников о незаконном задержании участников митингов и запустил проект «Русский слон» по деанонимизации сотрудников правоохранительных органов, которые превышают полномочия.