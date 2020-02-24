Суд в Екатеринбурге отправил IT-специалиста Александра Литреева в СИЗО по делу о наркотиках. Он признал вину

Суд в Екатеринбурге арестовал до 22 апреля главу компании по кибербезопасности Vee Security Александра Литреева по делу о покупке психоактивных веществ. Об этом сообщает Znak.com.

На суде по мере пресечения Литреев признал вину. Следствие просило заключить его под стражу, так как он живет в Эстонии, пишет Znak.

Как добавляет издание, ссылаясь на озвученные в суде материалы дела, Литреев приехал в Екатеринбург для встречи с девушкой, с которой познакомился в инстаграме. Вместе они поехали за закладкой.

По данным e1.ru, у Литреева обнаружили две «таблетками MDMA весом 0,49 и 0,38 грамма». Его задержали на обратном пути, у полиции была «информация, что он перевозит наркотики». «При обыске таблетки нашли в носке на правой ноге IT-специалиста», — пишет портал.

Литреев — разработчик мобильного приложения «Красная кнопка» для оперативной помощи задержанным на митингах.