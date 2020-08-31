Свидетель защиты заявил, что Михаил Ефремов перед смертельным ДТП был в джипе не один

В Пресненском суде Москвы на заседании суда по , обвиняемым по которому проходит актер Михаил Ефремов, выступил свидетель защиты Теван Бадасян. Он заявил, что перед смертельной аварией Ефремов находился в своем автомобиле не один, сообщает корреспондент «Медузы» из суда.

Бадасян рассказал на заседании, что вечером 8 июня, когда произошло ДТП, он был в Плотниковом переулке, где находится паб, в котором тогда пил Ефремов. Бадасян утверждает, что видел, как в джип Ефремова на заднее сидение сел неизвестный мужчина в бейсболке, ростом выше 186 сантиметров. По его словам, это был не Ефремов.

Свидетель защиты отметил, что помнит номер машины Ефремова. При этом он не смог назвать ни одного номера автомобиля, стоящего возле здания суда. Бадасян также не смог сказать название улицы, на которой был в тот вечер, хотя до этого говорил, что часто там бывает и хорошо ориентируется на местности. Затем он сказал на допросе, что не ориентируется в Москве.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в начале заседания сообщил, что в суде также может выступить другой свидетель защиты Андрей Гаев, который может подтвердить, что актера в момент ДТП не было за рулем автомобиля.

20 августа на суде по делу Михаила Ефремова выступил свидетель защиты Александр Кобец, который заявил, что после ДТП видел за рулем джипа, принадлежащего актеру, другого человека. Кобец отмечал, что у него есть проблемы со зрением, а до того, как стать очевидцем ДТП, он вместе с другом выпил полтора литра пива.

21 августа Михаил Ефремов заявил на суде, что во время ДТП он, предположительно, находился на пассажирском сидении автомобиля, устроившего аварию. «Я склоняюсь к тому, что сидел на пассажирском сидении, более того, я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — говорил актер.