Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании. Тот предложил пересчитать голоса на президентских выборах

Александр Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Испании . Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Пустовой лишен дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Также он освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации.

17 августа Павел Пустовой назвал ситуацию в Беларуси «неприемлемой» для европейского государства XXI века. Он призвал пересчитать результаты голосования на выборах президента и провести открытые суды над причастными к насилию во время протестов (над силовиками — за незаконные задержания, избиения и издевательства над мирными демонстрантами, над протестующими — за нападения, автомобильные наезды и угрозы силовикам и их семьям).

Первым из белорусских дипломатов протесты на родине 16 августа поддержал посол Беларуси в Словакии Игоря Лещеня. 24 августа Лукашенко официально освободил его от должности.

Также из-за поддержки оппозиции были уволены третий секретарь посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра и глава департамента Северной Америки и Западной Европы белорусского МИДа Андрей Бушило.