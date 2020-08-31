Лукашенко уволил посла Беларуси в Испании. Тот предложил пересчитать голоса на президентских выборах
Александр Лукашенко освободил от должности посла Беларуси в Испании Павла Пустового. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.
Пустовой лишен дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
Также он освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Всемирной туристской организации.
17 августа Павел Пустовой назвал ситуацию в Беларуси «неприемлемой» для европейского государства XXI века. Он призвал пересчитать результаты голосования на выборах президента и провести открытые суды над причастными к насилию во время протестов (над силовиками — за незаконные задержания, избиения и издевательства над мирными демонстрантами, над протестующими — за нападения, автомобильные наезды и угрозы силовикам и их семьям).
Первым из белорусских дипломатов протесты на родине 16 августа поддержал посол Беларуси в Словакии Игоря Лещеня. 24 августа Лукашенко официально освободил его от должности.
Также из-за поддержки оппозиции были уволены третий секретарь посольства Беларуси в Индии Андрей Мисюра и глава департамента Северной Америки и Западной Европы белорусского МИДа Андрей Бушило.