В Минске на площади Независимости начались задержания

ОМОН начал задерживать протестующих в Минске, собирающихся на площади Независимости. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает «МБХ медиа», ОМОН окружил женщин, вставших на площади Независимости в цепь солидарности. Onliner сообщает, что их уводят с площади, «некоторых ведут в автозак».

Обновлено. ОМОН выпустил женщин из оцепления, после чего они пошли в сторону проспекта Независимости, сообщает «МБХ медиа».

Tut.by пишет, что ОМОН «полностью окружил» собравшихся в цепь солидарности.

В Минске продолжаются протесты из-за выборов президента Белоруссии, которые прошли 9 августа 2020 года. Протестующие выходят на улицы каждый день.