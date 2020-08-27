Лукашенко пригрозил студентам призывом в армию за участие в акциях протеста

Студентам белорусских вузов могут аннулировать отсрочку от армии в случае участия в акциях протеста. Об этом заявил Александр Лукашенко, передает агентство «Белта».

«Они и в политическом отношении начинают сегодня подзуживать студентов: 1 сентября приедете на занятия — выходите на улицы и так далее. <…> Вы же должны понимать, что ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда родину надо защищать», — сказал Лукашенко.

По его словам, к нему уже обращался по этому вопросу министр обороны.

«Я представляю, что после этого разразится. Меня начнут упрекать, что я запугиваю студентов в армию отправить. Да нет! Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону», — добавил Лукашенко.

Он также заверил, что «с улицей мы справимся». «В митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 миллионов человек. <…> Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей — 80%, которые за нас проголосовали», — заявил Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси начались акции с требованием отставки Александра Лукашенко, который, по версии ЦИК, набрал на президентских выборах 80% голосов.

С 16 августа власти начали проводить в Минске и других городах митинги в поддержку Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что учителя, которые не поддерживают «государственную идеологию», не должны работать в школах.