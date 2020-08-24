Лукашенко: в школах не должно быть учителей, не поддерживающих государственную идеологию

Учителя, которые не поддерживают «государственную идеологию» Белоруссии, не должны работать в школах, полагает белорусский президент Александр Лукашенко. Его слова передает «Белта».

Как сказал Лукашенко, в Белоруссии государственные школы, государственное образование и государственная идеология. «Те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно», — цитирует президента республики «Белта».

Министерство образования Белоруссии в августе неоднократно сообщало об угрозах учителям и о попытках оказать на них давление (по поводу чего именно, не уточнялось).

В телеграм-канале министерства, видимо, в качестве примера давления на учителей появился репост из канала «Шкварка News» с неким обращением к учителям. Текст обращения якобы повесили в одной из школ Минска, в нем учителей призывают в том числе «не травить коллег», которые поддерживают действующую власть Белоруссии.

Кроме того, по версии министерства образования, в телеграме «сформированы региональные чаты, направленные против работников образования». Как полагают чиновники, в чатах «состоят активисты протестного движения», а цель таких чатов — сорвать подготовку к новому учебному году. Министерство призвало «не превращать учебные заведения в площадку политических баталий».