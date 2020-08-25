Ротенберги обогнали Гуцериевых в рейтинге Forbes богатейших семей России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей России — в нем впервые за шесть лет сменился лидер.

Первое место в списке предпринимательских династий страны заняла . До этого они единственный раз возглавляли самый первый рейтинг Forbes, опубликованный в 2014 году. За минувший год состояние Ротенбергов увеличилось на 270 миллионов долларов — до 5,45 миллиарда долларов. В основном этому способствовала продажа «Газпрому» компании «Стройгазмонтаж», отмечает издание.

На втором месте в списке впервые дебютировала семья Гурьевых, которым принадлежит компания-производитель удобрений «Фосагро». Их совокупное состояние Forbes оценивает в 5,1 миллиарда долларов.

, возглавлявшая список богатейших династий России последние пять лет, в 2020-м переместилась на третье место рейтинга. Их состояние на фоне кризиса из-за коронавируса сократилось на 2,45 миллиарда долларов — до 3,2 миллиарда долларов.

В десятку богатейших семей также попали Шаймиевы («Татавтодор»), Евтушенковы (АФК «Система»), Бажаевы («Группа Альянс»), Рахимкуловы (Kafijat), Саркисовы (РЕСО), Линники («Мираторг») и Михайловы (Группа «Черкизово»).

В рейтинг богатейших семей России по версии Forbes входят только те, кто зарабатывает частным порядком, не будучи госслужащими. Нижняя планка вхождения в рейтинг составляет 1,1 миллиарда долларов.