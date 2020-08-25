МИД России выпустил заявление, посвященное госпитализации политика Алексея Навального, который, по данным немецких врачей, был отравлен.

25 августа глава МИД РФ Сергей Лавров обсуждал случившееся с Навальным во время переговоров с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Представитель Госдепа сообщил, что, если версия с отравлением Навального подтвердится, то США примут меры, «на фоне которых померкнет на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

В МИД назвали недопустимыми «голословные обвинения» и отметили, «что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего».

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении „сокрыть истину“, звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А.Навальному высококвалифицированную помощь», — сказано в сообщении МИДа.

В министерстве надеются, что врачи берлинской клиники «Шарите», куда доставили Навального из Омска, не допустят, чтобы результаты их лабораторных исследований использовали «в каких-либо политизированных целях».