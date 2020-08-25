Комитет Госдумы по безопасности изучит отравление Навального на предмет возможной иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства на предмет вмешательства иностранных государств. Об этом заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

«Комитету Госдумы по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — заявил Володин.

Спикер выразил мнение, что на участие в инциденте иностранных государств указывают, в частности, заявления канцлера Германии Ангелы Меркель и верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Жозепа Борреля.

Боррель и Меркель требовали от властей России провести расследование отравления Навального. Боррель от имени Евросоюза также осудил «предположительное покушение» на жизнь политика.