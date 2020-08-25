Грета Тунберг объявила о возвращении в школу после годичного перерыва

17-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг решила вернуться после годичного перерыва. Об этом она рассказала в соцсетях.

«Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!» — написала Тунберг в твиттере.

О том, что Тунберг сделает перерыв в обучении, стало известно в июне 2019 года. Экоактивистка решила прервать учебу ради своей деятельности по защите климата.

Грета Тунберг получила известность в 2018 году, когда стала проводить забастовки у здания парламента Швеции. Она заявила, что не будет ходить в школу по пятницам, пока власти не начнут соблюдать соглашения по климату.

В 2019 году подобные забастовки молодежи прошли по всему миру, а Тунберг выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. В декабре 2019-го журнал Time назвал экоактивистку человеком года.