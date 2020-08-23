В Москве около белорусского посольства задержали по меньшей мере 11 человек

В Москве около посольства Беларуси, где проходит акция солидарности с протестующими против Александра Лукашенко, задержали по меньшей мере 11 человек. Об этом «ОВД-Инфо» сообщил один из задержанных, музыкант группы Rodonitza Олег Климов.

По словам Климова, его задержали, когда он шел к посольству Беларуси. Причину задержания ему не объяснили. Климов предположил, что поводом стала бело-красная футболка с символикой группы Rodonitza.

После него в автозак завели еще 10 человек, добавил Климов. Пока неизвестно, в какой отдел полиции их доставят.

По информации «Дождя», акция возле посольства Беларуси началась около трех часов дня. По оценке «МБХ медиа», к ней присоединились около 150 человек. Как пишет издание, в акции приняла участие в том числе певица, уроженка Беларуси Анжелика Агурбаш.