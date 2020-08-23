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Марш против Лукашенко в Минске. Посмотрите, как 150 тысяч человек прошли по центру города с требованием смены власти
2 минуты
15:19, 23 августа 2020
В Минске проходит очередная массовая акция против Александра Лукашенко. Протесты в Беларуси продолжаются ежедневно с 9 августа — дня выборов президента. Наибольшее число участников они собирают по воскресеньям. 16 августа число участников протестной акции оценили в 200 тысяч человек. 23 августа, по оценкам СМИ, в центре Минска собрались около 150 тысяч человек.
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