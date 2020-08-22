Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в Берлине

Самолет, на борту которого находится политик Алексей Навальный, приземлился в аэропорту Берлина. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar24.

Полет из Омска длился около шести часов. После приземления Навального повезут в клинику Charite.

Самолет прилетел в Омск из Германии в первой половине дня 20 августа. Предполагалось, что он сразу заберет политика в Берлин, но омские врачи запретили его транспортировку, ссылаясь на его «нестабильное состояние». Разрешение от врачей было получено только поздно вечером.

Самолет за Навальным прислала организация Cinema for Peace Foundation — в 2018 году она таким же образом доставила в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, у которого позже немецкие врачи обнаружили признаки отравления.